Жители Томска рассказали о своем отношении к наличным деньгам

Наличные деньги в некоторых ситуациях выручают. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Водитель автобуса попросил жительницу Томска оплатить проезд наличными из-за неработающего терминала. Пост с таким содержанием появился в социальных сетях. Девушка поделилась, что уже не единожды на маршруте №130 возникает такая ситуация.

Редакция портала "МК-Томск" поинтересовались у жителей города имеют ли они с собой наличные деньги на разные случаи жизни.

Анна, 23-летняя студентка из Томска, рассказала, что безналичный способ оплаты она использует всегда, но наличные в кошельке носит. На всякий случай.

"Ношу с собой немного наличности на случай, если терминал в общественном транспорте не будет работать или забуду кошелек дома», - поделилась девушка.

Сергею 48 лет, живет в Томске. В его портмоне редко появляются купюры. Причем со сложностями он не сталкивался ни в магазинах, ни в общественном транспорте.

"Наличными не пользуюсь больше года, очень редко бывают на руках незначительные суммы", - рассказал Сергей.

29-летний Дмитрий преподает в университете и он, в основном, оплачивает товары и услуги наличными.

"Я ношу с собой и наличные, и мелочь, и карту, а платой по смартфону никогда не пользовался", - сказал Дмитрий.

69-летняя Алина из Томска рассказала, что пользуется в основном картой, но всегда имеет наличные. И придерживается того, что дома тоже должен быть какой-то запас денег.

"Мне комфортнее платить за продукты в магазине или за маникюр в салоне картой, но допускаю возможность каких-то технических сбоев, поэтому всегда ношу с собой в кошельке небольшую сумму наличными, буквально 1 — 2 тысячи рублей", - сообщила Алина.

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