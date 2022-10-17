Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства по неосторожности в Томске

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Прокуратура Томской области возбудила уголовное дело по факту убийства по неосторожности на переулке Нечевском, 3 в Томске, сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 14 октября в центре Томска было обнаружен тело 63-летнего местного жителя без признаков жизни.

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