За девять месяцев 2022 года в Томской области родились 6714 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЗАГСы Томской области за период с января по сентябрь 2022 года зарегистрировали 6714 новорожденных, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что в регионе родилась одна тройня и 87 пар двойняшек. Девочек родилось больше, но ненамного — 3353 против 3324.

Более тысячи родителей стали многодетными. В 392 семьях родился четвертый ребенок, в 133 - пятый, в 62 - шестой. Рекордсменами являются семья из Томска и Молчановского района, где родились 11-й и 12-й ребенок соответственно.

Самыми популярными именами новорожденных стали Артем и София (Софья) — соответственно, 176 и 192 человека. Популярностью пользуются такие имена, как Михаил (159), Ева (139), Александр (135), Анна (113), Алиса (112), Роман (110), Тимофей (110), Матвей (107), Варвара (105).

Напротив, самыми редкими именами среди мальчиков являются Аким, Айрат, Арсен, Евсей, Ильдар, Марлен, Остап, Ризван, Святослав, Феликс, а среди девочек — Асель, Дания, Дина, Изабелла, Инна, Людмила, Пелагея, Рената, Урана, Ясна.

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