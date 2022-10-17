Водитель легковушки получил травмы в ДТП с трактором в Томской области

В аварию попали 3 транспортных средства. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На автодороге Томск-Каргала-Колпашево мужчина получил травмы в результате ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

"65-летний водитель трактора МТЗ-2121 с прицепом, при выезде с прилегающей территории налево, не предоставил преимущества в движении автомобилям Honda Civic и Hyundai GrandStarex", - говорится в сообщении.

С травмами в больницу доставили 61-летнего водителя автомобиля Huyndai.

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