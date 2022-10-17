Жители Северска 17 октября массово опоздали на работу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Северске местные жители массово опоздали на работу 17 октября. На Чекистском тракте образовалась пробка в 9 баллов. По словам журналисту "КП-Томск", который оказался в заторе, маршрутки и автомобили стояли в пробке около 30 минут.

"Пробка началась от ЦКПП до переезда на Смирнова. В автобусе все уже на нервах были, когда поняли, что опоздают на работу", - передает журналист.

Напомним, что пробки на Чекистском тракте начали появляться после ремонта Коммунального моста.