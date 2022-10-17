В Томске продают квартиру за 32 млн рублей с видом на Буфф-сад

Фото: "Авито".

На "Авито" выложили квартиру за 32 млн рублей с видом на Буфф-сад. Элитное жилище имеет площадь 150 кв м. Только гостиная и столовая занимают 52 кв м, также в квартире есть две спальни, кухня, гардеробная, ванная комната и подсобное помещение.

Вид на Буфф-сад открывается со стороны кухни и гостиной. Окна спальни выходят во двор. Вдобавок, хозяева квартиры оставляют будущим хозяевам аквариум на 1200 литров, мебель и бытовую технику на кухне.

В объявлении автор указал, что территория дома огорожена и находится под охраной, внутри есть двухуровневый паркинг и скоростной, бесшумный лифт.

Читайте также: Компания-банкрот из Новосибирска выставила на продажу пешеходные переходы в Томске