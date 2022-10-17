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НовостиОбщество17 октября 2022 2:38

Компания-банкрот из Новосибирска выставила на продажу пешеходные переходы в Томске

В эксплуатацию их не могут ввести уже более 10 лет
Кирилл Колемасов
Пешеходные мосты не могут ввести в эксплуатацию уже более 10 лет.

Пешеходные мосты не могут ввести в эксплуатацию уже более 10 лет.

Фото: Кирилл Колемасов

Новосибирская компания-банкрот "Сибмост" выставила на продажу пять переходов в Томске. Соответствующая информация появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

Всего на торги выставлено 5 надземных пешеходных переходов, которые были возведены в 2015 году. 4 из них находятся около Пушкинской развязки и еще один на проспекте Мира.

Нынешний формат продажи подразумевает форму публичного предложения и стоимость будет снижаться на 10% от заявленной каждый три дня, пока не достигнет 30% от начальной.

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