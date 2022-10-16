За неделю в Томске почти 50 автомобилистов оштрафовали за нарушение правил тонировки

В Томске за минувшую неделю 46 автомобилистов привлекли к административной ответственности за нарушение правил тонировки автомобильных стекол. Фото: Алексей ФОКИН

В Томске за минувшую неделю 46 автомобилистов привлекли к административной ответственности за нарушение правил тонировки автомобильных стекол. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Томичам напоминают, что тонировка, не соответствующая требованиям, влияет на безопасность дорожного движения. Водитель не может контролировать ситуацию на дороге и подвергает опасности свою жизнь и жизни пассажиров.

В течение 20 дней со дня вынесения постановления о штрафе оплатить его можно с 50% скидкой. После 20 дней штраф необходимо будет оплачивать в полном объеме.