В Томске на пересечении Светлого и проспекта Мира произошло серьезное ДТП

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске на пересечении Светлого проспекта Мира произошло серьезное ДТП. Столкнулись две иномарки, передает корреспондент "КП-Томск" с места происшествия. По словам журналиста, на месте работают сотрудники ДПС и реанимация. Пострадавших не видно.

Позже в полиции подтвердили факт аварии. В пресс-службе рассказали, что около 15.00 на проспекте Мира, 56 произошло столкновение автомобилей Toyota и Honda.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

"По предварительным данным в результате происшествия травмирован мужчина - водитель автомобиля Honda", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.