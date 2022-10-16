Мазур поручил главам районов и городов за сутки решить проблемы семей мобилизованных в Томской области

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур дал ровно сутки главам городов и районов на рассмотрение обращений семей мобилизованных. В течение трех дней должны начислить выплату в 100 тысяч рублей, сообщил глава области в своем telegram-канале.

"На все обращения семей мобилизованных по бытовым вопросам реагировать в течении суток с момента обращения. Ответственные - главы соответствующих муниципалитетов", - пишет губернатор.

Мазур также добавил, что денежную выплату в 100 тысяч рублей необходимо перечислять на счет военнослужащих в течение трех дней с момента получения заявления, а не 15, как это написано в постановлении. Ответственными за это поставил департамент социальной защиты населения Томской области.

Напомним, что в течение двух недель в Томской области могут завершить частичную мобилизацию.

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