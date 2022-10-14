"Звонит, когда это возможно": жительница Томска рассказала о том, как переживает мобилизацию мужа

Мужа томички мобилизовали в конце сентября. Фото: Густаво Зырянов

Жительница Томска Дарья в конце сентября проводила своего мужа в Екатеринбург. Мужчину призвали в рамках частичной мобилизации и теперь он находится в учебном центре в Елани. Томичка рассказала изданию "МК в Томске" о том, как она справляется после отъезда мужа на военную службу.

Дарья и Дмитрий вместе 10 лет, на долго они никогда не расставались и всегда были вместе.

"Мы так долго вместе, что роднее Димочки у меня никого нет. Родителей я очень люблю, но Дима, безусловно, самый родной", - поделилась девушка.

Томичка рассказала, что буквально за несколько дней до того, как Дмитрию принесли повестку, она на улице подобрала собаку — карликового пинчера.

Собака Леди. Фото: предоставлено героиней

"Я даже не стала звонить мужу, просто принесла собаку домой. Знала, что Дима не будет против", - сказала Дарья.

Собаке дали кличку Леди и она стала членом семьи. Именно новый питомец помог томичке справится с тоской по мужу. Дарья рассказала, как приехала с вокзала домой и ее родители стали звать ее в гости, а друзья предлагали свою компанию, но девушке никого не хотелось видеть. Героиня отметила, что ей нуден был покой и одиночество.

"Хотелось сидеть и безостановочно рыдать, но Леди меня опередила, она села напротив и начала жалобно скулить, потом скулеж перешел в вой. Я испугалась за нее, начала успокаивать, взяла на руки, стала баюкать, целиком переключилась на нее, забыла о себе. Обнявшись, мы уснули, а утро, как известно, вечера мудренее", - сказала девушка.

Дмитрия нет дома уже больше недели и Дарья начинает приспосабливаться без мужа.

"Очень скучаем друг по другу, но Дима звонит, когда это возможно, я слышу его голос, и становится легче. Живу дальше, хожу на работу, жду возвращения мужа домой», - делится с журналистами томичка.

Дом Дарьи и Дмитрия находится рядом с основным местом работы мужчины, по профессии он врач. Сейчас, когда девушка по вечерам гуляет с собакой, они проходят мимо больницы и вместе ждут, когда Дмитрий вернется после военной службы.