В Томской области зафиксирован 101 случай заражения COVID -19

Выздоровели 203 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 101 человека, 27 из которых были госпитализированы. Выздоровели 203 пациента, сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 154 571 человек, выздоровели 152 092 пациента, умерли 910 человек.

За последние сутки в стране выявлено 13 384 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 98 пациентов скончались, 26 130 выздоровели.

Читайте также: В Томске обустроили сквер на перекрестке Сибирской и Льва Толстого