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НовостиОбщество15 октября 2022 9:00

В Томской области зафиксирован 101 случай заражения COVID -19

Выздоровели 203 человека
Кирилл Колемасов
Выздоровели 203 пациента.

Выздоровели 203 пациента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 101 человека, 27 из которых были госпитализированы. Выздоровели 203 пациента, сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 154 571 человек, выздоровели 152 092 пациента, умерли 910 человек.

За последние сутки в стране выявлено 13 384 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 98 пациентов скончались, 26 130 выздоровели.

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