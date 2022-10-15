В Томске обустроили сквер на перекрестке Сибирской и Льва Толстого

Фото: Пресс-служба городской администрации.

На улице Сибирской, 99 в Томске завершилось благоустройство сквера, сообщает пресс-служба администрации города. Подрядчик обустроил тротуары, установил новую детскую площадку с игровыми элементами.

"Компания восстановила газоны, где высадила газонную траву, установила садовые диваны и урны. Силами администрации Советского района восстановлено асфальтобетонное покрытие проезда", - говорится в сообщении.

Помимо этого, завершены работы на участке бизнес-инкубатора в районе студенческого городка на Южной. Там обустроили тротуар, появились ограждения, велопарковка, скамьи и фонари.

Работы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" завершена на 100% на 11 объектах. Еще продолжаются мероприятия в сквере "Юный автомобилист", у дома культуры "Маяк" и других.

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