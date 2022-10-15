В Томске выявили некачественные продукты и кормовые добавки

В пробах меда были обнаружены пестициды. Фото: Александр ХИТРОВ

В Томске инспекторы Россельхонадзоа выявили некачественный мед, молоко, мясную продукцию и кормовые добавки, сообщает пресс-служба ведомства. Всего за 9 месяцев 2022 года было взято 213 проб продуктов.

"По всем фактам выявления несоответствий Управлением Россельхознадзора по Томской области направлены информационные письма владельцам, поставщикам и производителям некачественной продукции. Производителям продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства", - говорится в сообщении.

Специалисты взяли 79 проб мяса и мясной продукции. В одной из них нашли следы антибиотика, в другой несоответствие стандартам качества

4 пробы молока и молочной продукции из 29 не сошлись с требованиями по физико-химическим показателям.

Было взято 8 проб меда. В одной из них были обнаружены пестициды.

Что касается кормов и кормовых добавок, то специалисты взяли 21 пробу и в 7 из них было зафиксировано присутствие ГМО.

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