Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 октября 2022 7:19

В Томске выявили некачественные продукты и кормовые добавки

Инспекторы Россельхонадзора провели за 9 месяцев 2022 года 213 проб
Кирилл Колемасов
В пробах меда были обнаружены пестициды.

В пробах меда были обнаружены пестициды.

Фото: Александр ХИТРОВ

В Томске инспекторы Россельхонадзоа выявили некачественный мед, молоко, мясную продукцию и кормовые добавки, сообщает пресс-служба ведомства. Всего за 9 месяцев 2022 года было взято 213 проб продуктов.

"По всем фактам выявления несоответствий Управлением Россельхознадзора по Томской области направлены информационные письма владельцам, поставщикам и производителям некачественной продукции. Производителям продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства", - говорится в сообщении.

Специалисты взяли 79 проб мяса и мясной продукции. В одной из них нашли следы антибиотика, в другой несоответствие стандартам качества

4 пробы молока и молочной продукции из 29 не сошлись с требованиями по физико-химическим показателям.

Было взято 8 проб меда. В одной из них были обнаружены пестициды.

Что касается кормов и кормовых добавок, то специалисты взяли 21 пробу и в 7 из них было зафиксировано присутствие ГМО.

Читайте также: Около стадиона "Политехник" в Томске появится общественная уборная