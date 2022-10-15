Около стадиона "Политехник" в Томске появится общественная уборная

Уборная может появится до конца года. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В районе стадиона "Политехник" в Томске планируют установить общественную уборную, сообщает пресс-служба городской администрации. Информацию озвучили на выездном совещании по благоустройству территории около стадиона.

"Определяющим фактором для выбора места было расположение уборной недалеко от входа — поскольку именно здесь проходят больший поток людей, многие задерживаются на площадке ГТО и в детском городке. Кроме того, обязательное условие, чтобы здание не занимало парковочные места, но в то же время находилось недалеко от имеющихся инженерных сетей", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства по инженерной инфраструктуре Дмитрий Путров рассказал, что при выборе места учитывались особенности установки и подключения. Установить объект планируют до конца года.

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