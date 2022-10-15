Онлайн-собеседование с мошенниками обошлось томичке почти в 150 тысяч рублей

Мужчина прикинулся менеджером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники выудили у женщины из Томска более 140 тысяч рублей под видом "Онлайн-собеседования", сообщает управление МВД по Томской области.

"В отдел полиции по Кировскому району г. Томска обратилась местная 48-летняя жительница с заявлением о хищении денежных средств. Желая подработать, томичка разместила свое резюме на одном из сервисов по поиску работы", - говорится в сообщении.

Звонок от "работодателя" не заставил себя долго ждать. Мужчина предложил пройти собеседование по видеосвязи. Женщина несколько раз переводила деньги на указанный собеседником счет. Потерпевшая осознала, что связалась с мошенниками только после того, когда сумма перевалила 140 тысяч рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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