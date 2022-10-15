В Асино полностью перешли на газовое теплоснабжение

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура.

В городе Асино будет работать новая система теплоснабжения, сообщил Владимир Мазур в своем telegram-канале.

"Как и обещал асиновцам, с этой зимы здесь будет работать современный комплекс из 17 газовых котельных. Воздух будет чище, а система теплоснабжения города – надёжнее", - говорится в сообщении.

На бесперебойную работу коммунальщиков из бюджета Томской области была выделена субсидия.

Помимо решения вопроса теплоснабжения, в Асино были решены другие проблемы, которые горожане озвучивали губернатору, рассказал Владимир Мазур. Были отсыпаны грунтовые дороги в райцентре; в селах Батурино, Николаевка и деревнях Караколь и Михайловка были отремонтированы дороги; в Ново-Кусково был восстановлен водопровод, а в Батурино и Больше-Дорохово починили скважины и приобрели новый глубинный насос.

Губернатор также сообщил, что до конца октября в Новиковке могут завершить ремонт скважины.

Читайте также: В Томске пройдёт благотворительная ярмарка животных