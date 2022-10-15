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НовостиОбщество15 октября 2022 4:27

В Асино полностью перешли на газовое теплоснабжение

Последняя угольная котельная прекратила работу в пятницу
Кирилл Колемасов
Фото: Telegram-канал Владимира Мазура.

Фото: Telegram-канал Владимира Мазура.

В городе Асино будет работать новая система теплоснабжения, сообщил Владимир Мазур в своем telegram-канале.

"Как и обещал асиновцам, с этой зимы здесь будет работать современный комплекс из 17 газовых котельных. Воздух будет чище, а система теплоснабжения города – надёжнее", - говорится в сообщении.

На бесперебойную работу коммунальщиков из бюджета Томской области была выделена субсидия.

Помимо решения вопроса теплоснабжения, в Асино были решены другие проблемы, которые горожане озвучивали губернатору, рассказал Владимир Мазур. Были отсыпаны грунтовые дороги в райцентре; в селах Батурино, Николаевка и деревнях Караколь и Михайловка были отремонтированы дороги; в Ново-Кусково был восстановлен водопровод, а в Батурино и Больше-Дорохово починили скважины и приобрели новый глубинный насос.

Губернатор также сообщил, что до конца октября в Новиковке могут завершить ремонт скважины.

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