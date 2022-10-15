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НовостиОбщество15 октября 2022 4:13

В Томске пройдёт благотворительная ярмарка-раздача животных

Нужно взять паспорт и переноску
Кирилл Колемасов
Взрослые кошки, котята и щенки ждут томичей.

Взрослые кошки, котята и щенки ждут томичей.

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Благотворительная "Ярмарка-выставка пушистиков" пройдет в Томске на Воскресенской горе в воскресенье, 16 октября, сообщает Музей истории Томска. Новых хозяев ждут породистые котята, кошки и щенки.

"Если вы точно намерены найти на нашей ярмарке выставке пушистого друга, возьмите с собой паспорт для составления договора и переноску для комфортного перемещения животного до дома", - сообщает Музей истории Томска.

На площадке также будут присутствовать партнеры, которые обеспечат желающих сертификатами на льготную стерилизацию.

Томичи также смогут приобрести разнообразные лежанки, декоративные подушки и детский текстиль. Вырученные с продажи средства пойдут на закупку кормов и лекарств для подопечных частных приютов для животных. Желающие могут принести корма, новые лотки и клетки для новых подопечных приюта.

Помимо выставки и ярмарки, для посетителей проведут мастер-класс "Рубка шашкой" и организуют выступление руководителя спортивного казачьего клуба Евгения Диденко.

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