В Томске пройдёт благотворительная ярмарка-раздача животных

Взрослые кошки, котята и щенки ждут томичей. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Благотворительная "Ярмарка-выставка пушистиков" пройдет в Томске на Воскресенской горе в воскресенье, 16 октября, сообщает Музей истории Томска. Новых хозяев ждут породистые котята, кошки и щенки.

"Если вы точно намерены найти на нашей ярмарке выставке пушистого друга, возьмите с собой паспорт для составления договора и переноску для комфортного перемещения животного до дома", - сообщает Музей истории Томска.

На площадке также будут присутствовать партнеры, которые обеспечат желающих сертификатами на льготную стерилизацию.

Томичи также смогут приобрести разнообразные лежанки, декоративные подушки и детский текстиль. Вырученные с продажи средства пойдут на закупку кормов и лекарств для подопечных частных приютов для животных. Желающие могут принести корма, новые лотки и клетки для новых подопечных приюта.

Помимо выставки и ярмарки, для посетителей проведут мастер-класс "Рубка шашкой" и организуют выступление руководителя спортивного казачьего клуба Евгения Диденко.

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