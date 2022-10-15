В Томской области волонтеры «ЛизаАлерт» продолжают поиски пропавшего жителя

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области

Волонтеры «ЛизаАлерт» продолжают поиски пропавшего жителя Колпашево, сообщается на официальном телеграм-канале отряда. Его зовут Мурзин Александр Александрович.

«Штаб начнет работу 15.10.22 с 11:00 в г. Колпашево, СНТ "Мичуринец", ул. Береговая, 128. Форма одежды: мокрый лес. С собой: теплая одежда, фонари. Перед выездом обязательно свяжитесь с инфоргом поиска», - говорится в сообщении.

Александр Мурзин вышел из дома 8 октября в неизвестном направлении и не вернулся. Ему 65 лет, рост 165 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые. Был одет в синюю камуфляжную куртку, зеленые камуфляжные штаны, синяя футболка в белую полоску, темные сапоги, серая кепка.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону 8-800-700-54-52. Подробную информацию о поиске можно найти в telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт»: https://t.me/alert70

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