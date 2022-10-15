Выплата семьям мобилизованных из Томской области будет приходить через 3 дня после заявки

Ждать деньги можно уже на 3 день после заявки. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Семьи мобилизованных будут получать единовременную выплату через 3 дня после заявки, заявил Владимир Мазур в своем telegram-канале.

«Денежную выплату в сто тысяч рублей перечислять на счёт военнослужащих в течение трёх дней с момента получения заявления, а не 15, как это написано в постановлении. Отвечает за это департамент социальной защиты населения Томской области», - говорится в сообщении.

Вдобавок губернатор поручил реагировать на обращения семей мобилизованных по бытовым вопросам в течение суток. Отвечать за это будут главы муниципалитетов.

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