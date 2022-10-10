Жители Томска недовольны грязными салонами маршрутных автобусов

Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители возмущены грязными салонами маршрутных автобусов. Горожане стали жаловаться на состояние маршруток в социальных сетях.

"Маршрут 26. Состояние ужасное, грязь, пыль, жидкая "каша" по стенкам стекает. Прибирайтесь хоть иногда", - написал житель города в паблике "Регион-70".

Фото: "Регион-70"

В комментариях томичи стали активно обсуждать состояние городских маршруток. Горожане замечают не только плохое отношение водителей и кондукторов автобусов, но и плачевное состояние самих общественных транспортов.

"Все маршрутки грязные. В пыли. Их никто не убирает, хоть бы для начало подмели", - пишет еще одна жительница Томска.

Напомним, что ранее "КП-Томск" также рассказывала истории о том, как водители автобусов грубо обходились с пассажирами.