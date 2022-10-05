В Томской области Мазур сократил должность заместителя по промышленной политике

Губернатор Томской области Владимир Мазур сократил должность заместителя по промышленной политике. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур сократил должность заместителя по промышленной политике. Курируемые департаменты переходят в подчинение другим заместителям губернатора, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Томской области Владимир Мазур внес изменения в структуру исполнительных органов государственной власти Томской области и состав администрации региона. Глава региона ликвидировал должность заместителя губернатора по промышленной политике. Курируемые им департаменты переходят в подчинение другим заместителям губернатора", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что теперь курировать департамент промышленности и энергетики и департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса будет заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области переходит в ведение заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля.

Также уточняется, что статус замгубернатора возвращается руководителю представительства Томской области при правительстве РФ – сейчас его обязанности исполняет советник губернатора Николай Слепнёв.

Отмечается, что возвращение статуса заместителя губернатора руководителю представительства глава региона объяснил усилением роли этого структурного подразделения.

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