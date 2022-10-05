В Томске пенсионерка на "Ладе Гранте" сбила пожарного

Мужчина с травмами доставлен в больницу

В Октябрьском районе Томска по адресу пер. Железнодорожный, 16 66-летняя женщина на "Ладе Гранте" сбила пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

53-летний Мужчина с травмами доставлен в больницу. ДТП произошло 4 октября около 6:25 утра.

Ведомство уточняет, что мужчина осуществлял служебные действия по ликвидации возгорания жилого дома. В тот же день в Томске горел двухквартирный дом по адресу пер. Дорожный 36а, в 200 метрах от места ДТП.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, кабинет 103, или по телефону 8(3822)794-693.