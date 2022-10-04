В Томске при пожаре в частном секторе погиб 44-летний мужчина

В ночь на 4 октября в Томске горел деревянный двухквартирный дом. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В Октябрьском районе Томска в ночь на 4 октября загорелся двухквартирный дом по адресу переулок Дорожный 36а, сообщает Telegram-канал областной прокуратуры.

"В результате пожара погиб мужчина 1978 года рождения", — уточняется в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Первоначальная версия — неосторожное обращение с огнем.

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