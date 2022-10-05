В региональный педсовет Томской области вошли более 60 преподавателей

Первое заседание педсовета принял Томский техникум водного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преподаватели колледжей и техникумов Томской области — всего более 60 человек — провели первое собрание регионального педагогического совета, сообщает пресс-служба обладминистрации. Педсовет будет заниматься вопросами реализации государственной и региональной политики в сфере профессионального образования.

На первом заседании, которое прошло в Томском техникуме водного транспорта и судоходства, участники педсовета обсудили план работы на учебный год 2022/2023. Следующее собрание запланировано на декабрь 2022 года, его примет Томский государственный педагогический колледж.

В педсовете Томской области представлены 28 организаций профессионального образования и 9 филиалов.

Напомним, 2 октября в Томске прошли праздничные мероприятия в честь Дня профессионального образования.