Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 3:58

В региональный педсовет Томской области вошли более 60 преподавателей

Первое заседание педсовета принял Томский техникум водного транспорта
Кирилл Гостев
Первое заседание педсовета принял Томский техникум водного транспорта.

Первое заседание педсовета принял Томский техникум водного транспорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преподаватели колледжей и техникумов Томской области — всего более 60 человек — провели первое собрание регионального педагогического совета, сообщает пресс-служба обладминистрации. Педсовет будет заниматься вопросами реализации государственной и региональной политики в сфере профессионального образования.

На первом заседании, которое прошло в Томском техникуме водного транспорта и судоходства, участники педсовета обсудили план работы на учебный год 2022/2023. Следующее собрание запланировано на декабрь 2022 года, его примет Томский государственный педагогический колледж.

В педсовете Томской области представлены 28 организаций профессионального образования и 9 филиалов.

Напомним, 2 октября в Томске прошли праздничные мероприятия в честь Дня профессионального образования.