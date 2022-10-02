Колледжи и техникумы Томской области отметили День профобразования

Новособорная площадь Томска приняла ярмарку ссузов и праздничный концерт Фото: Николай Рогозин
На Новособорной площади Томска 2 октября прошли праздничные мероприятия в честь Дня среднего профессионального образования, сообщает "АиФ-Томск".
В 12:00 торжественно открылась ярмарка, на которую заявки подали 28 томских ссузов. Каждый колледж и техникум Томской области обустроил собственный стенд, где гостей ярмарки знакомили со специальностями, по которым обучаются студенты.
Во время концертной программы успехов студентам и преподавателям СПО пожелал начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк. Выступили творческие коллективы колледжей и техникумов. Состоялся флешмоб, во время которого студенты и преподаватели выстроились в аббревиатуру СПО — среднее профессиональное образование.
Для посетителей праздника были организованы мастер-классы и викторины, команды ссузов поучаствовали в конкурсе "Кругосветка". Студентам раздали ленты, которые можно было привязать к скульптуре дерева, загадав желание.
День профобразования в этом году проходит впервые.