Колледжи и техникумы Томской области отметили День профобразования

Новособорная площадь Томска приняла ярмарку ссузов и праздничный концерт Фото: Николай Рогозин

На Новособорной площади Томска 2 октября прошли праздничные мероприятия в честь Дня среднего профессионального образования, сообщает "АиФ-Томск".

В 12:00 торжественно открылась ярмарка, на которую заявки подали 28 томских ссузов. Каждый колледж и техникум Томской области обустроил собственный стенд, где гостей ярмарки знакомили со специальностями, по которым обучаются студенты.

Во время концертной программы успехов студентам и преподавателям СПО пожелал начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк. Выступили творческие коллективы колледжей и техникумов. Состоялся флешмоб, во время которого студенты и преподаватели выстроились в аббревиатуру СПО — среднее профессиональное образование.

Для посетителей праздника были организованы мастер-классы и викторины, команды ссузов поучаствовали в конкурсе "Кругосветка". Студентам раздали ленты, которые можно было привязать к скульптуре дерева, загадав желание.

День профобразования в этом году проходит впервые.