В Томске почти 90 жилых домов остаются без отопления

Ремонтные бригады продолжают заниматься запуском отопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске на момент 4 октября без отопления остаются более 90 жилых домов. Тепло не поступает в дома томичей из-за дефектов на тепловых сетях, сообщила представительница "ТомскРТС" журналисту "КП-Томск".

"По данным на утро вторника, 4 октября, без отопления остается 91 жилой дом, из этого количества более половины не подключены из-за дефектов на тепловых сетях после выносных узлов управления, которые не находятся в аренде «ТомскРТС» и не обслуживаются компанией", - сообщили в компании.

В ресурсоснабжающей организации добавили, что ремонтные бригады продолжают заниматься запуском отопления, регулировкой параметров теплоснабжения и вести устранение локальных дефектов на ветхих квартальных тепловых сетях. Работы не прекращаются в вечернее время и в выходные дни.

Помимо этого, уточняется, что с начала ремонтного сезона специалисты компании устранили около двух тысяч дефектов на тепловых сетях.

Напомним, что заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель взял на личный контроль решение проблемы отопления в городе. Еще вчера, 3 октября, оставались 104 многоквартирных дома. Позже власти Томска пообещали подать отопление во все жилые дома в течение 10 дней.