ВРП Томской области сократится на 1,3% в 2022 году

Власти региона ожидают спада в экономике в связи с санкционным давлением. Фото: Ксения Высотина

Валовый региональный продукт Томской области сократится на 1,3% в 2022 году и составит 767,6 миллиарда рублей. Такой точки зрения придерживаются авторы прогноза о социально-экономическом развитии Томской области на 2023-2025 годы, опубликованного во вторник на сайте областной Думы.

"На снижение ВРП окажут влияние сокращение добычи нефти и газа, связанное с санкционным давлением, транспортно-логистические ограничения, влияющие на производственные процессы, недостаток импортного сырья и комплектующих, а также сжатие внутреннего спроса", — уточняется в докладе.

Если негативная тенденция сохранится, ВРП Томской области будет падать и в 2023 году: на 1,5% при консервативном (наименее благоприятном) развитии событий. При базовом варианте темпы роста ВРП в 2023 году стабилизируются на отметке +0,1%.

Авторы доклада отмечают, что в 2024-2025 годах при стабилизации ситуации ВРП вырастет на 1,9% — 2,7%, но при консервативном варианте, предполагающем снижение цен на нефть и газ и сокращение объемов экспорта, рост составит не более 0,5%.

Объемы добычи нефти в Томской области в 2023 году продолжат снижаться: с 7,17 млн тонн в 2021 году до 6,92 млн тонн в 2022 году (по прогнозу) и 6,71 млн тонн к 2025 году. Показатели добычи природного газа также снизятся с 6 млрд. куб. м в 2022 году до 5,9 в 2023-м.

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