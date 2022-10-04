Урожайность овощей в Томской области в 2022 году выросла на 15,6%

Аграрии региона собрали 9 тысяч тонн овощей. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Аграрии Томской области собрали к 4 октября 9 тысяч тонн овощей с площади 1,4 тысяч га, сообщает областная администрация.

Средняя урожайность овощей составляет 247,9ц/га. По сравнению с данными на 4 октября прошлого года урожайность выросла на 33,4 ц/га, или 15,6%. Среди овощных культур наибольший рост урожайности показала капуста — более чем вдвое, до 406,4 ц/га.

Урожайность в Томской области растет благодаря более эффективному оборудованию, в приобретении которого предприятиям помогают региональные власти. Так, в 2022 году в Томской области закупили шесть картофелеуборочных комбайнов, картофелесажалку, рассадопосадочную машину, ботвоудалитель и прочую технику.

Всего на сегодняшний день убрано 3,1 тыс. тонн капусты, 2,5 тыс. тонн моркови, 3,3 тыс. тонн свеклы и 29 тыс. тонн картофеля. Средняя урожайность моркови составляет 181,9 ц/га, свеклы — 250,5 ц/га, картофеля — 206,6 ц/га.

В 2021 году уборочная кампания завершилась 27 октября.

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