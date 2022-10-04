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Здоровье4 октября 2022 8:47

В Томской области два человека умерли от коронавируса 4 октября

За сутки зарегистрировано 364 случая заболевания
Кирилл Гостев
В Томской области два человека умерли от коронавируса 4 октября.

В Томской области два человека умерли от коронавируса 4 октября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 364 случая коронавируса, скончались два человека, сообщает региональный оперштаб. Еще 20 человек госпитализированы.

Общее число случаев заболевания достигло 151 791. За сутки выздоровели 472 человека, всего — 148 016.

Всего с начала пандемии в Томской области от коронавируса погибли 904 человека.

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