В Томске проведут горячую линию по вопросам жилья для детей-сирот

Позвонить на горячую линию можно с 16:00 до 18:00 6 октября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Администрация города Томска проведет для томичей горячую линию по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, сообщает пресс-служба мэрии.
Обратиться на горячую линию можно будет с 16:00 до 18:00 четверга, 6 октября. Телефон горячей линии 70-13-43.
На горячей линии томичи могут задать местным властям вопросы о наделении жильем и оформлении региональных жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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