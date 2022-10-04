В Томске проведут горячую линию по вопросам жилья для детей-сирот

Позвонить на горячую линию можно с 16:00 до 18:00 6 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация города Томска проведет для томичей горячую линию по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, сообщает пресс-служба мэрии.

Обратиться на горячую линию можно будет с 16:00 до 18:00 четверга, 6 октября. Телефон горячей линии 70-13-43.

На горячей линии томичи могут задать местным властям вопросы о наделении жильем и оформлении региональных жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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