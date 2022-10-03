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Общество3 октября 2022 4:10

В Томске в 2022 году на 86 квартале заблудились восемь грибников

Ксения Высотина
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

В 2022 году к волонтерам отряда "ЛизаАлерт" стало меньше поступать заявок на поиск заблудившихся в лесу на 86-м квартале, сообщает пресс-служба отряда.

«Отсутствие связи и большое количество грибников делают это место самым популярным для поисковиков #ЛизаАлерт и оперативных служб города. Чаще заблудившиеся через несколько часов справляются сами и выходят из леса, но в некоторых случаях нам приходилось выезжать», - сообщает поисково-спасательный отряд.

Уточняется, что волонтеры установили 100 стрелок, которые показывают направление выхода из леса.

За этот год в районе 86 квартала заблудились 8 человек и потерялась одна машина. Трое пропавших вышли по стрелкам, а волонтеры направления «Лес на связи» вывели из леса еще двух человек.

Напомним, что в 2021 году в районе 86 квартала заблудилось семь человек, а в 2019 году там заблудились 17 человек.