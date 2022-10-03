Женщину из Томска ждет суд за похищение денег с банковского счета пенсионера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина из Томска пойдет под суд за хищение денег с банковского счет пенсионера. Как сообщили в прокуратуре Кировского района г. Томска уголовное дело уже направлено на рассмотрение.

«Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 33-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета)», - сообщили в ведомстве.

Как выяснило следствие, женщина зашла в гости к пожилому мужчине, чтобы занять денег. В квартире она попросила у хозяина телефон, чтобы позвонить и закрылась в ванной комнате. По ошибке, в смартфоне обвиняемая зашла в смс-сообщения и заметила, что номер привязан к банковской карте. Решив похитить деньги, женщина вытащила сим-карту, вернула телефон владельцу и покинула помещение.

Уже дома томичка с помощью похищенной добычи перевела средства на банковский счет своей знакомой, а затем обналичила больше 7000 рублей.

Уголовное дело уже передано в Кировский районный суд г. Томска для рассмотрения.