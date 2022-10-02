Жители Томска самостоятельно потушили горевшую "Газель"

МЧС прибыла на место происшествия уже после ликвидации пожара. Фото: "Регион-70 Томск"

Легковой автомобиль горел в Томске вечером 1 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в Кировском районе поступило в 18:03, на место происшествия выехали 6 человек и 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован до прибытия бригады.

В воскресенье в паблике "Регион-70 Томск" выложили фотографию легковой "ГАЗели" с обгоревшим моторным отсеком. Обстоятельства, изложенные в посте, совпадают с описанием МЧС — нетрудно предположить, что горела именно эта машина.

"Спасибо большое всем, кто вчера не проехал мимо и помог потушить машину на Степановке!" — написал подписчик паблика.

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