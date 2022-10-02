Двоих жителей Томской области будут судить за кражу 700 килограмм металлолома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зырянском районе Томской области возбуждено уголовное дело за кражу в отношении двух неоднократно судимых местных жителей. Их подозревают в краже более 700 килограмм металлолома, сообщает пресс-служба томской полиции.

По версии следствия, подозреваемые в течение двух месяцев перевозили лом черного металла с участка одной из местных жительниц по ул. Островского и сдавали его в пункт приема. Заметив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Полицейские вышли на след подозреваемых по камерам видеонаблюдения, а также свидетельствам очевидцев. После задержания житель Томска 1985 г.р. и житель села Зырянское 1988 г.р. сознались в содеянном.

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