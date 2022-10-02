Экс-полицейский из Асино получил условный срок за разглашение гостайны

Полицейский из Асино получил условный срок за разглашение гостайны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томский областной суд приговорил к условному сроку сотрудника УМВД России по Томской области из Асино по делу о разглашении государственной тайны, сообщает пресс-служба суда.

"Сотрудник незаконно ознакомил присутствующее на оперативно-розыскном мероприятии лицо с документами, в которых содержались сведения, составляющие государственную тайну", — цитирует сообщение обвинительное заключение по делу.

Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также личные качества подсудимого, суд на закрытом заседании назначил мужчине условный срок. Приговор вступил в законную силу.

В сообщении не уточняется, сохранил ли осужденный сотрудник свою должность, однако по закону в органах МВД не могут работать граждане, имеющие судимость.

Максимальное наказание по статье 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны" составляет до семи лет лишения свободы, если в составе преступления нет признаков госизмены или шпионажа.

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