Следственный комитет РФ проверит в Томске отсутствие отопления в 140 жилых домах

Отопительный сезон в городе начался еще 15 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет проводит проверку по факту отсутствия отопления в 140 жилых домах города Томска спустя две недели после начала отопительного сезона, сообщает региональное управление СК РФ.

Напомним, отопительный сезон в городе начался 15 сентября. На тот момент в более чем 500 домах не было тепла. На заседании Комитета городского хозяйства гордумы представители "ТомскРТС" сообщили, что устранят все повреждения к 9 октября.

"Проводится проверка <…> информации о том, что в Томске, несмотря на начало отопительного сезона с 15 сентября 2022 года, в 140 многоэтажных жилых домах не подключено отопление в связи с проведением ремонтных работ сотрудниками АО «ТомскРТС»", — говорится в сообщении ведомства.

Проверка проводится по ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.