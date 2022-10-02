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Общество2 октября 2022 2:50

Следственный комитет РФ проверит в Томске отсутствие отопления в 140 жилых домах

Отопительный сезон в городе начался еще 15 сентября
Кирилл Гостев
Отопительный сезон в городе начался еще 15 сентября

Отопительный сезон в городе начался еще 15 сентября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет проводит проверку по факту отсутствия отопления в 140 жилых домах города Томска спустя две недели после начала отопительного сезона, сообщает региональное управление СК РФ.

Напомним, отопительный сезон в городе начался 15 сентября. На тот момент в более чем 500 домах не было тепла. На заседании Комитета городского хозяйства гордумы представители "ТомскРТС" сообщили, что устранят все повреждения к 9 октября.

"Проводится проверка <…> информации о том, что в Томске, несмотря на начало отопительного сезона с 15 сентября 2022 года, в 140 многоэтажных жилых домах не подключено отопление в связи с проведением ремонтных работ сотрудниками АО «ТомскРТС»", — говорится в сообщении ведомства.

Проверка проводится по ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.