Авиарейсов из Томска в Москву зимой станет меньше

Рейсов из Томска в Москву зимой станет меньше. Фото: Международный аэропорт ТОМСК им. Н. И. Камова

Количество воздушных рейсов из Томска в Москву зимой 2022-2023 года уменьшится, но появятся новые направления — Улан-Удэ и Новый Уренгой. Такой вывод можно сделать из расписания томского аэропорта, опубликованного на официальном сайте.

Согласно расписанию, после 28 октября исчезнет возможность улететь прямым рейсом из Томска в аэропорт Внуково: прекратит вылеты по этому маршруту "Победа". Отечественный лоукостер продолжит осуществлять полеты в Шереметьево наряду с "Аэрофлотом". По маршруту Томск — Москва-Домодедово доступны два рейса компании S7.

С 29 октября "РусЛайн" прекратит полеты в Нижневартовск и Екатеринбург (в столицу Урала останется только воскресный рейс RedWings). Кроме того, с 19 октября прекратит работу ежедневный рейс в Стрежевой компании "ЮтЭйр". На север области продолжит летать региональный перевозчик "КрасАвиа" по средам, пятницам и воскресеньям.

В зимний период добавятся новые направления: Томск — Новый Уренгой (с 1 ноября по вторникам), и Томск — Улан-Удэ (со 3 октября по воскресеньям). Из Томского аэропорта перевозчики также выполняют рейсы в Казань, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Тюмень.

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