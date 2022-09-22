Движение электричек пяти маршрутов отменят в Томской области с 1 октября

Пригородные поезда переходят на зимний график движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расписание движения пригородных поездов на территории Томской области изменится с 1 октября в связи с окончанием летнего сезона перевозок, сообщает пресс-служба администрации региона. Пригородный поезд №6096/6095 сообщением Тайга - Томск-2 останется на прежнем маршруте только по воскресеньям под №6095. По понедельникам, пятницам и субботам поезд №6096 будет курсировать по маршруту Баландайка - Томск-1. По обратному маршруту Баландайка - Томск 1 будет ходить поезд №6095 по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Кроме того, сообщение пригородных поездов №6084/6083 Тайга - Томск-1, №6086/6085 Басандайка - Томск-2, №6090/6089 Тайга - Томск-2, №6092 Басандайка - Томск-2 и № 6998/6997 Томск-2 - Асино в зимний сезон отменяется.