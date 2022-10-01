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Общество1 октября 2022 8:36

В Томске за неделю задержали больше 80 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Есть водители, которые задержаны повторно по той же причине
Алёна ГОЛЕВА
Есть водители, которые задержаны повторно по той же причине

Есть водители, которые задержаны повторно по той же причине

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о выявленных нарушениях со стороны водителей города. За неделю 82 человека было задержано в состоянии алкогольного опьянения.

"Задержано 82 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Из числа задержанных 7 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении нарушителей заведены уголовные дела в соответствии со статьей 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

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