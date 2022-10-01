В Томске за неделю задержали больше 80 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Есть водители, которые задержаны повторно по той же причине Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о выявленных нарушениях со стороны водителей города. За неделю 82 человека было задержано в состоянии алкогольного опьянения.

"Задержано 82 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Из числа задержанных 7 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении нарушителей заведены уголовные дела в соответствии со статьей 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

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