Коммунальный мост в Томске полностью перекроют 2 октября ночью

Мост закроют уже в субботу вечером Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба мэрии сообщает, что в Томске 1 октября, в субботу, перекроют мост для большегрузов.

«В период с 22:00 1 октября до 22:00 2 октября по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн», – пишет пресс-служба.

Мера необходима в связи с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Уже в воскресенье, в 22.00 мост вновь будет открыт для всех видов транспорта.

Напомним, Коммунальный мост в Томске будет полностью перекрыт для движения транспорта ночью с субботы на воскресенье, 2 октября с 1.00 до 2.00.

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