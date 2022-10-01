Житель Томска перевел мошенникам более 1,4 миллиона рублей

Ему обещали аннулировать кредит Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Томска поверил схеме мошенников и перевел деньги за "аннулирование кредита". Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

"Под предлогом «аннулирования кредита», следуя указания звонящих лиц, томич оформил кредит и перевел более 1,4 млн. рублей на указанные злоумышленниками счета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что местный житель, 1979 года рождения, обратился в полицию и рассказал о том, что ему позвонил сотрудник банка и сообщил, его личный кабинет взломан и мошенники оформили заявку на кредит.

Позднее он обратился в банк и узнал, что попался в руки мошенников. Возбуждено уголовное дело.

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