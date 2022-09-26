В Томской области выпал первый снег

О первом снеге сообщают в Парабельском и Колпашевском районах области. Фото: "Регион-70 Томск"

В Томской области на выходных выпал первый снег. Фотографии, сделанные в Колпашевском районе, опубликовал паблик "Регион-70 Томск".

Место снимка не уточняется. По информации, предоставленной "КП-Томск" начальником отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светланой Рюхтиной, непосредственно в Колпашево снега еще нет.

Рюхтина также сообщила, что снежный покров высотой до 1 см образовался в Парабели, к северу от Колпашевского района. В ночь с 25 по 26 сентября минимальная температура, зафиксированная в регионе, составила -2°C.