Глава Томской области посетил церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий

Губернатор Томской области справа на скриншоте. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур посетил церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Глава региона был замечен в ходе трансляции по федеральному каналу.

Напомним, что сегодня, 30 сентября, в Москве президент России Путин выступил с обращением и подписал договоры с лидерами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

После трансляции церемонии, губернатор Томской области опубликовал в своем telegram-канале сообщение.

"Наша огромная российская семья сегодня стала еще больше. Всех с историческим событием! Как сказал Президент, за нами правда и Россия. Вместе - навсегда!", - написал Мазур.

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