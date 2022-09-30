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Общество30 сентября 2022 13:47

В Томске 30 сентября прошел митинг в поддержку включения в РФ Донбасса

Томичи собрались на набережной Ушайки
Ксения Высотина
В Томске сегодня, 30 сентября, прошел митинг в поддержку включения в РФ Донбасса.

В Томске сегодня, 30 сентября, прошел митинг в поддержку включения в РФ Донбасса.

Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 30 сентября, прошел митинг в поддержку включения в РФ Донбасса. Томичи собрались на набережной Ушайки.

По словам корреспондента "КП-Томск", который побывал на митинге, на набережной собралось около 2,5 тысяч горожан.

На митинге за вхождение новых территорий в РФ выступила с речью сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Надежда Лыжина.

"Поддерживаем и все помним, что наша сила в единстве, наша сила в сплоченности, в справедливости, в милосердии, в сострадании, наша сила в любви к отчизне", - сказала Лыжина.

Напомним, что 23 сентября в Томске прошел митинг в поддержку референдума на Донбассе. Праздничная программа состоялась на крыльце театра Драмы.