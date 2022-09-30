В Томске 30 сентября прошел митинг в поддержку включения в РФ Донбасса

В Томске сегодня, 30 сентября, прошел митинг в поддержку включения в РФ Донбасса.
Фото: Ксения Высотина
В Томске сегодня, 30 сентября, прошел митинг в поддержку включения в РФ Донбасса. Томичи собрались на набережной Ушайки.
По словам корреспондента "КП-Томск", который побывал на митинге, на набережной собралось около 2,5 тысяч горожан.
На митинге за вхождение новых территорий в РФ выступила с речью сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Надежда Лыжина.
"Поддерживаем и все помним, что наша сила в единстве, наша сила в сплоченности, в справедливости, в милосердии, в сострадании, наша сила в любви к отчизне", - сказала Лыжина.
Напомним, что 23 сентября в Томске прошел митинг в поддержку референдума на Донбассе. Праздничная программа состоялась на крыльце театра Драмы.