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Общество23 сентября 2022 12:58

В Томске прошел митинг в поддержку референдума на Донбассе

Праздничная программа состоялась на крыльце театра Драмы
Ксения Высотина
Тысячи человек вышли к Драм театру, чтобы принять участие в митинге.

Тысячи человек вышли к Драм театру, чтобы принять участие в митинге.

Фото: Ксения Высотина

В Томске 23 сентября в 17.00 прошел митинг в поддержку референдума на Донбассе. Праздничная программа состоялась на крыльце театра Драмы. Журналист "КП-Томск" побывал на мероприятии.

Фото: Ксения Высотина

На площади перед театром собрались тысячи человек, чтобы принять участие в митинге.

Фото: Ксения Высотина

На мероприятие пришли, как и взрослые томичи, так и юные.

Фото: Ксения Высотина

Перед жителями Томска выступил лидер профсоюзов региона Петр Брекотнин. Он отметил, что федерация независимых профсоюзов России поддерживает инициативу граждан Донбасса, Херсонской и Запорожской областей по проведению народного волеизъявления по вопросу о вступлении их в состав Российской Федерации.

Фото: Ксения Высотина

В руках томичей красовались флаги России, партии "Единая Россия", флаги СССР, а также плакаты с надписями "Своих не бросаем!".

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

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