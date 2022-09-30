В первой декаде октября в Томске будет тепло и сухо

В Томске в первой декаде октября будет тепло и сухо. Температура воздуха составит +12 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске в первой декаде октября будет тепло и сухо. Температура воздуха составит +12 градусов, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Синоптик рассказала, что вначале октября средняя температура воздуха будет варьироваться от +2…+4 градуса, специалист отметила, что это ниже нормы на 1 градус.

В регионе ночная температура в первой декаде ожидается от -1...+7 градусов, а дневная - до +12градусов. В городе ночью столбики термометра опустятся до -1...-3 градусов, а днем - до +10...+12 градусов.

Потепление придет в регион с 4 октября и продлится до 6 октября. Также в некоторые дни в области могут пройти осадки в виде мокрого снега.

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