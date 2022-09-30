Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 8:30

В первой декаде октября в Томске будет тепло и сухо

Температура воздуха составит +12 градусов
Ксения Высотина
В Томске в первой декаде октября будет тепло и сухо. Температура воздуха составит +12 градусов.

В Томске в первой декаде октября будет тепло и сухо. Температура воздуха составит +12 градусов.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в первой декаде октября будет тепло и сухо. Температура воздуха составит +12 градусов, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Синоптик рассказала, что вначале октября средняя температура воздуха будет варьироваться от +2…+4 градуса, специалист отметила, что это ниже нормы на 1 градус.

В регионе ночная температура в первой декаде ожидается от -1...+7 градусов, а дневная - до +12градусов. В городе ночью столбики термометра опустятся до -1...-3 градусов, а днем - до +10...+12 градусов.

Потепление придет в регион с 4 октября и продлится до 6 октября. Также в некоторые дни в области могут пройти осадки в виде мокрого снега.

Читайте также: В Томске на следующей неделе пройдет дождь и будет +7 градусов