"Снега не будет": В Томске на следующей неделе пройдет дождь и будет +7 градусов

Ночью похолодает до -3 градусов. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске на следующей неделе будет дождливо и прохладно. Средняя температура воздуха днем составит +5 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В начале недели синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Ночная температура ожидается в пределах -1...-3 градуса. Днем воздух прогреется до +5...7 градусов.

К середине недели погода не сильно изменится. Ночью будет -1...+3, а днем - +6...7 градусов. В четверг, 6 октября, ожидается дождь.

В конце недели синоптики прогнозируют осадки. Ночная температура будет варьироваться в пределах +1...5 градусов, а дневная - +5...7 градусов.

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