Заместитель генерального прокурора проверил в Томске жилищные условия сироты и вдовы участника ВОВ

Фото: Управление Генеральной прокуратуры РФ по СФО

В Томске заместитель генерального прокурора проверил жилищные условия сироты и вдовы участника ВОВ. Дмитрий Демешин посетил квартиру местной жительницы, обратившейся в июле текущего года на личный прием к Краснову, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В ходе рабочей поездки в Томск заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин посетил квартиру местной жительницы, обратившейся в июле текущего года на личный прием к Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову И.В. с жалобой на нарушение ее жилищных прав", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что по поручению Краснова прокуратура области провела проверку соблюдения жилищных прав заявительницы, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате вмешательства прокуратуры права девушки восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира.

По приезду в Томск заместитель генерального прокурора РФ оценил жилищные условия заявительницы и поздравил девушку с новосельем, пожелав ей счастья и благополучия.

Также Демешин побывал у вдовы ветерана Великой Отечественной войны, которая в июле 2022 года была

принята Генеральным прокурором России на личном приеме по вопросу непредоставления ей жилья.

В прокуратуре рассказали, что 87-летняя женщина 19 лет назад переехала в Томскую область из Горного Алтая, проживала с семьей дочери, состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, однако жилье ей не было предоставлено.

"После вмешательства прокуратуры вдове ветерана Великой Отечественной войны предоставлена единовременная денежная выплата, на которую ею приобретена благоустроенная квартира", - заключили в ведомстве.

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