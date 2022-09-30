Заместитель генпрокурора РФ Демешин принял жалобы от 15 жителей Томска

Заместитель генпрокурора Демешин принял жалобы от 15 жителей Томска Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ходе рабочей поездки в Томскую область заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин пообщался с жителями региона, организовав личный прием, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ходе личного приема граждан к Демешину с жалобами на нарушения социальных прав обратились 15 заявителей из города и области.

Жительница села Богашево Томского района сообщила, что село газифицировано не полностью. Из Каргасокского района попросили помочь получить льготную компенсацию на проезд к месту отдыха и обратно. Томичи также жаловались на проблемы с состоянием дорог и детских площадок, водоснабжение и несанкционированные свалки.

Дмитрий Демешин поручил прокурору области Александру Семенову принять меры по всем обращениям граждан и взять их под контроль.

Накануне Дмитрий Демешин провел в Томске оперативное совещание.